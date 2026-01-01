Capodanno nel gelo: record di partecipanti al tuffo di Bardolino

In 158 hanno partecipato al tradizionale tuffo di Capodanno di Bardolino, buttandosi nelle acque del lago di Garda.

Il nuovo anno si è aperto all’insegna della tradizione sulle sponde di Bardolino, con il tradizionale tuffo nelle acque del lago di Garda. Nonostante le temperature rigide, quasi centosessanta persone hanno infatti salutato l’arrivo del nuovo anno con il consueto tuffo nel lago, appuntamento organizzato dalla Canottieri Bardolino.

L’iniziativa, giunta alla decima edizione, ha fatto segnare un record di partecipazione con 158 tuffatori, confermandosi uno degli eventi più sentiti del Capodanno gardesano. La manifestazione ha avuto anche un forte valore simbolico e sociale, ospitando il quarto Trofeo Thomas, dedicato alla memoria di Thomas Bertoldi, giovane tesserato della Canottieri scomparso prematuramente nel 2022.

Tra i partecipanti si è distinta una platea eterogenea: dal più giovane, un bambino di 5 anni, al più anziano, un 75enne. Presente anche il Lions Club Garda Benacus, insieme alla campionessa olimpica Clara Guerra, per sostenere il Progetto Voga, iniziativa che da nove anni promuove l’inclusione delle persone con disabilità attraverso il canottaggio.

Il tuffo di Bardolino, scattato alle 10 del mattino, è stato il primo collettivo del 2026 sul Garda e ha anticipato quelli di Peschiera, Lazise e Brenzone, dove nel pomeriggio ha partecipato anche, come sempre, l’europarlamentare di Forza Italia, ed ex sindaco di Verona, Flavio Tosi.