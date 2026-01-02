Emergenza abitativa: Verona stanzia 1 milione per gli alloggi Agec

Verona investe nel diritto alla casa: un milione di euro per 26 appartamenti Agec di grandi dimensioni.

Comune e Agec prosegue l’offensiva contro l’emergenza abitativa, il piano da 1 milione: 26 grandi appartamenti tornano ai cittadini. La Giunta comunale ha dato il via libera a un nuovo stanziamento straordinario di un milione di euro a favore di Agec, l’azienda che gestisce il patrimonio immobiliare del Comune. L’obiettivo è chiaro: rimettere a nuovo e assegnare, entro il 2026, 26 alloggi di grandi dimensioni, destinati prioritariamente ai nuclei familiari più numerosi e fragili.

Questa nuova tranche di finanziamenti si somma al milione e mezzo di euro già investito lo scorso anno, portando lo sforzo complessivo dell’amministrazione a livelli senza precedenti per il settore. Non si tratta però solo di una manovra economica, ma di una precisa scelta politica volta a ridurre il numero di case sfitte a causa di mancata manutenzione.

Piano strategico per le famiglie.

L’intervento approvato, rappresenta l’estensione del programma straordinario di riatto avviato a febbraio 2025. Se il primo lotto di lavori mirava al recupero di 51 unità, questo nuovo step si focalizza su appartamenti di ampia metratura, quelli più difficili da reperire sul libero mercato per le famiglie in difficoltà.

Lotta allo “sfitto” e Terzo Settore.

Il problema dell’emergenza abitativa a Verona viene affrontato su più fronti. Oltre ai fondi diretti ad Agec, l’Amministrazione ha stretto un’alleanza con l’ATI del Terzo Settore. Un protocollo d’intesa che permette di recuperare alloggi attualmente inutilizzabili grazie a un lavoro condiviso di inclusione.

Scadenze.

Secondo il cronoprogramma concordato, i lavori di recupero dovranno concludersi entro il 2026. Per quella data, la città di Verona conta di aver restituito alla cittadinanza circa 80 alloggi che fino a pochi mesi fa erano considerati “non disponibili”.