Convegno alla Fondazione Toniolo di Popolari in rete.

Si intitola “La comunicazione politica nell’era dell’informazione digitale” il convegno di Popolari in rete in programma il prossimo 10 giugno a Verona, nell’aula magna della Fondazione Toniolo. L’inizio è previsto per le ore 10, la conclusione per le 10.30.

Dopo l’introduzione di Fabio Binato, coordinatore di Pop. Popolari Veneto, sono previsti gli interventi di Paolo Feltrin, dicente e politologo, Diego Fusaro, docente di filosofia morale, Giorgio Merlo, scrittore e giornalista, e Giampaolo Sodano, direttore del magazine digitale Il Mondo Nuovo. Le conclusione sono affidate a Giuseppe De Mita, coordinatore nazionale di Pop. Popolari in rete.

A coordinare il dibattito ci sarà Maurizio Zumerle, presidente dell’associazione editori digitali italiani. L’incontro è aperto al pubblico, e sarà trasmesso in streaming sulle reti dei giornali aderenti Aedi.