Alberi e nidi abbattuti a San Giovanni Lupatoto: “Fatto gravissimo”

A San Giovanni Lupatoto abbattuti 82 alberi: “Se confermato, si configura come reato. Regione parte civile nell’eventuale processo”.

Dopo la denuncia fatta dall’associazione Progetto natura Verona lago per gli 82 alberi- i bagolari- abbattuti nel territorio di San Giovanni Lupatoto nel pieno della stagione di nidificazione, fatto che avrebbe provocato la morte di pulcini e la distruzione dei nidi, arriva la presa di posizione dei consiglieri regionali del Pd Veneto, Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon: “Si tratta, se confermati i fatti, di reati di competenza della Procura della Repubblica di Verona. Il tutto, frutto di indifferenza, ignoranza delle leggi, e totale insensibilità verso la natura e il mondo animale. Presenteremo un’interrogazione sulla vicenda e chiederemo alla Regione di costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale”.

“Le pubbliche amministrazioni”, proseguono gli esponente dem, “dovrebbero denunciare chi viola le leggi, non esserne complici o attori. Ricordiamo che la direttiva uccelli dell’UE prevede il divieto di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi, oltre che di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza. Ma la stessa legislazione nazionale sancisce che è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Non solo: si prevedono sanzioni penali”.