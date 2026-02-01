Controlli della sosta, dove parcheggiare a Verona questa settimana

Parcheggiare a Verona: ecco le strade dove ci saranno i controlli degli accertatori della sosta da lunedì 2 febbraio.

Parcheggiare a Verona, continua la campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.

Durante la settimana dal 2 febbraio sarà attenzionato il comparto della Zona a Traffico Limitato, in particolare Piazza Viviani, Piazza Indipendenza e tutti gli stalli gialli riservati alla sosta dei veicoli con permesso valevole per la Zona Verde – ZTL. I controlli saranno effettuati in orario diurno, serale e notturno.

Su tutti i parcometri è riportato un numero di cellulare per richiedere informazioni relative al funzionamento del dispositivo, alle tariffe della sosta o per segnalare eventuali malfunzionamenti. Il personale tecnico di Amt3 SpA risponderà in orario diurno.

E’ possibile pagare la sosta sugli stalli blu utilizzando la Web App “pagasostaverona@amt3.it“, un sistema comodo e sicuro che permette di prolungare la durata della sosta, in caso di ritardo, senza la necessità di ritornare al veicolo.

L’Azienda di via Torbido ricorda che conseguentemente all’ordinanza che limita gli ingressi in ZTL, i cittadini possono sostare appena fuori dal centro storico a costo calmierato – a partire da 1 euro all’ora – presso le strutture Parcheggio Centro, Polo Zanotto e Parcheggio Tribunale.