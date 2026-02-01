Due incidenti nella notte a Verona: uscita di strada a folle velocità al Teatro Romano, e schianto con fuga in viale del Lavoro.

Due incidenti stradali hanno impegnato la polizia locale di Verona nella notte tra sabato e domenica, causando disagi alla viabilità e facendo scattare accertamenti sulle condizioni dei conducenti coinvolti.

Il sinistro più grave si è verificato intorno alle 3 del mattino in zona Ponte Pietra. Un cittadino di origine srilankese di 24 anni, alla guida di una Toyota Yaris, è uscito autonomamente di strada mentre percorreva a forte velocità l’Interrato dell’Acqua Morta. L’auto è andata a schiantarsi contro un immobile di lungadige Redentore, di fronte al Teatro Romano. L’impatto è stato violentissimo: secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si sarebbe sollevato dall’asfalto prima di arrestarsi al centro della carreggiata. Fortunatamente, nonostante l’orario notturno, in quel momento non erano presenti pedoni.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi della polizia locale e un’ambulanza del Suem 118, che ha trasportato il conducente al Polo Confortini per le cure del caso. Illeso, invece, il passeggero che viaggiava con lui. Gli agenti stanno ora effettuando accertamenti sulle condizioni psicofisiche del conducente, risultato positivo al precursore alcoblow eseguito sul posto. Per consentire i rilievi e la rimozione del veicolo incidentato, l’area di Ponte Pietra è rimasta bloccata per circa due ore.

Il secondo incidente.

Poco dopo la mezzanotte si è verificato un secondo episodio alla rotonda di viale del Lavoro. Un’autovettura Ford Focus, condotta a velocità sostenuta, avrebbe sbandato finendo la propria corsa all’interno della rotatoria, tra cespugli e roseti. Il conducente, un uomo, si sarebbe dato alla fuga a piedi, abbandonando il mezzo. Sono in corso le verifiche sul proprietario dell’auto, un tunisino di 31 anni, che dovrà chiarire chi si trovasse effettivamente alla guida al momento dell’incidente.

Il bilancio degli incidenti resta elevato: dall’inizio dell’anno, in poco più di un mese, sono già stati rilevati 105 sinistri, a fronte dei 119 registrati nell’intero 2025. Un dato che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne.