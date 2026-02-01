Dove sono le postazioni autovelox attive a Verona questa settimana

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 2 febbraio.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 2 febbraio e per tutta la settimana, fino a domenica 8 febbraio, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via della Libertà, via Basso Acquar, via Montorio, via A. da Legnago, viale del Brennero, Lungadige Attiraglio. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Controlli della sosta, dove parcheggiare a Verona questa settimana.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario: