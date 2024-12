A Verona il concerto di Natale “fiabesco” per bambini

Il concerto di Natale “fiabesco” per bambini è a Verona al teatro Stimate.

Anche i bambini hanno il loro concerto di Natale: il 26 dicembre alle 16.30 al Teatro Stimate di Verona Fondazione Aida presenta “We Wish You a Muffins Christmas”. Si tratta di un concerto spumeggiante e ricco di allegria, perfetto per tutta la famiglia per celebrare insieme la magia del Natale.

I quattro performer de I Muffins emozioneranno il giovane pubblico con le melodie dei più amati brani natalizi e li condurranno in un viaggio musicale attraverso le colonne sonore delle fiabe che hanno segnato la nostra infanzia.

La magia delle feste proseguirà il 30 dicembre al Cinema Teatro Nuovo San Michele con Belle Bolle, spettacolo elegante e metaforico in cui protagoniste sono le bolle di sapone e la musica. Il teatro diventa una danza creativa, accompagnata da tante musiche, che a loro volta diventano parte dell’intrattenimento dei bambini.