Ciclabile Chievo-Via Legnago, c’è il via libera per la ciclabile che ricuce i quartieri di Verona Sud.

Verona Sud cambia marcia, è in arrivo la nuova ciclabile tra il Chievo e via Legnago: il consiglio comunale ha dato il via libera definitivo. Si tratta del progetto di fattibilità per un nuovo tratto di pista ciclabile. il “Forte Chievo – Via Legnago”.

Si tratta di un’opera da 1,9 milioni di euro che punta a ricucire zone della città storicamente “tagliate fuori” o difficili da attraversare su due ruote. Il nuovo percorso non sarà isolato: l’obiettivo è creare una vera e propria rete che colleghi tra loro Borgo Roma, Golosine e Santa Lucia, aree spesso separate dal traffico pesante di viale del Lavoro e della Fiera.

Cosa cambia per chi vive a Verona Sud.

La vera novità per i residenti è la creazione di “assi portanti”: non semplici strisce sull’asfalto, ma percorsi protetti e, dove lo spazio lo permette, a doppia corsia (bidirezionali).

Il progetto si integrerà con un altro cantiere di prossima apertura, quello che collegherà il Basso Acquar a via Centro (Borgo Roma). Una volta completati, questi 25 chilometri di nuove piste permetteranno a studenti e lavoratori di raggiungere scuole, impianti sportivi e il centro città in totale autonomia, lontano dal pericolo delle auto.

Novità anche a Ca’ di David.

Oltre alla mobilità dolce, il Consiglio ha approvato anche il restyling del centro logistico della Snam a Ca’ di David. All’incrocio tra via Forte Tomba e via Mezzacampagna sorgeranno nuovi uffici e magazzini moderni. La buona notizia per chi abita in zona. Grazie a questo accordo, verrà finalmente realizzato un nuovo marciapiede lungo il confine di via Forte Tomba, migliorando il decoro e la sicurezza dei pedoni in un punto oggi piuttosto critico.