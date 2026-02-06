Bussolengo in festa: al via la storica Fiera di San Valentino

Tutto quello che c’è da sapere sulla Fiera di San Valentino di Bussolengo.

Con oltre tre secoli di storia alle spalle, la Fiera di San Valentino di Bussolengo si conferma uno dei pilastri della tradizione veronese. Presentata nella Provincia di Verona, la 315esima edizione della manifestazione dedicata al Santo Patrono animerà Bussolengo dal 12 al 16 febbraio, con un programma che spazia dall’enogastronomia tipica agli incontri culturali d’alto profilo.

«La Fiera è il simbolo della vitalità del nostro territorio», ha dichiarato il sindaco Roberto Brizzi, sottolineando la capacità dell’evento di unire cittadini, imprese e associazioni in un momento di festa collettiva.

Gastronomia e tradizioni: la “febbre della trippa”.

Il preludio alla fiera è già iniziato con la “Festa della trippa e dei piatti della tradizione veronese” all’ex Bocciodromo. I riflettori sono stati puntati sulla giornata di giovedì 5 febbraio, teatro dell’11esima edizione del concorso “La tripa pì bona de San Valentin” e della sfida creativa “La tripa rivisità”. Gli stand enogastronomici, curati dalla pro loco e da altre realtà locali, continueranno a servire le specialità tipiche per tutta la durata dell’evento.

Un calendario ricco di appuntamenti.

L’apertura ufficiale del cartellone fieristico avverrà giovedì 12 febbraio con il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo e la consegna del premio “Bussolengo premia” ai cittadini benemeriti. Sabato 14 febbraio, giorno del Santo Patrono, la piazza sarà il cuore delle celebrazioni con il taglio del nastro alle 10:30, seguito dal tradizionale concerto di campane e dall’omaggio della “Rosa di San Valentino” alle coppie che festeggiano importanti anniversari.

Tra gli ospiti più attesi spicca Mauro Corona, che sabato 14 alle ore 21 presenterà il suo libro “I sentieri degli aghi di pino”. La fiera si chiuderà lunedì 16 con un appuntamento ormai iconico: il “Cooking Show – The Master Mayor Chef”, un’ironica sfida ai fornelli che vedrà protagonisti i Sindaci del territorio.

Divertimento e curiosità per tutte le età.

Non mancheranno le attrazioni per le famiglie e i più giovani.

Luna Park: Già attivo in piazzale Vittorio Veneto, con mattinate dedicate esclusivamente alle persone con disabilità il 10 e 11 febbraio.

Selfie Zoo e Alpaca: Il 14 e 15 febbraio in piazza Nuova sarà possibile interagire con sei docili alpaca e scoprire i pregiati prodotti realizzati con la loro fibra.

Buskers: Gli artisti di strada animeranno il centro storico nella giornata di domenica 15.

Mercati: Lungo le vie cittadine troveranno spazio la mostra campionaria, l'esposizione di macchine agricole, il mercatino dell'usato "Bussolengo Antica" e il mercato tradizionale.






