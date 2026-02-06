“Domenica Caregota”: il percorso e dove mangiare gnocchi gratis

Re Teodorico in Carega per la sfilata di carnevale “Domenica Caregota”: il percorso.
Il 15 febbraio al via la “Domenica Caregota”, la storica sfilata del Comitato Carnevale Benefico Carega: ecco il percorso e dove mangiare gli gnocchi gratis. Si tratta di una manifestazione che da oltre mezzo secolo, anima le vie dello storico quartiere con un mix di goliardia, tradizione e solidarietà.
Protagonista assoluto della giornata sarà Re Teodorico, interpretato quest’anno da Cristian Bragantini. Sarà proprio il sovrano del Carega a guidare il corteo mascherato, portando tra le strade cittadine l’energia contagiosa di una festa capace di unire intere generazioni, dai residenti storici ai turisti.
Il percorso e la festa.
L’evento, patrocinato dal Comune di Verona, prenderà il via alle ore 18 con la partenza ufficiale da Piazza Erbe. La sfilata, accompagnata da musica e maschere, attraverserà il cuore della città seguendo questo itinerario.
- Corso Sant’Anastasia.
- Via Garibaldi.
- Via Sole.
- Via Sant’Egidio.
- Via San Mammaso.
Il gran finale è previsto in Corte San Mammaso, dove la festa si sposterà dalle maschere alla tavola. Come da tradizione, al termine del corteo verranno serviti gnocchi gratuitamente a tutti i partecipanti, un gesto di ospitalità che rinnova lo spirito popolare del Comitato.