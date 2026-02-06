Parte la sfida della nuova presidente dei ristoratori veronesi: chi è

Ristoratori Confcommercio Verona: chi è la nuova presidente che guiderà la ristorazione scaligera.

La ristorazione veronese cambia marcia: Nadia Pasquali eletta presidente dei ristoratori di Confcommercio Verona. Verona si siede a tavola con una nuova “regista”: l’associazione ristoratori di Confcommercio ha rinnovato i suoi vertici, scegliendola all’unanimità. Un nome che a Verona e provincia non ha bisogno di presentazioni: la Pasquali è l’anima dello storico ristorante Alla Borsa di Valeggio sul Mincio, vera istituzione del gusto locale.

Una squadra per tutto il territorio.

Il nuovo direttivo è una vera e propria “mappa” delle eccellenze veronesi. Ad affiancare la presidente ci sono tre nomi di peso che coprono la città e la provincia: Simone Lugoboni (L’Oste Scuro, Verona), Ivan Montagnoli (La Pergola, Legnago) e Stefano Valetti (Vescovo Moro, Verona).

Ma la forza di questo rinnovo sta anche nel consiglio, che vede rappresentati i territori chiave, dalla Valpolicella (Trattoria Caprini) alla Lessinia (13 Comuni), passando per il Garda e la Bassa Veronese.

Tradizione e Intelligenza Artificiale.

La missione di Nadia Pasquali è difendere la passione per l‘ospitalità veronese senza aver paura del futuro. Sorprende, in un settore fatto di mani e padelle, l’apertura all’innovazione. “Il nostro impegno sarà rivolto alla formazione e alla gestione aziendale, guardando anche all’Intelligenza Artificiale“, ha dichiarato la neopresidente. “Può aiutare le nostre imprese senza sostituire i collaboratori, che restano i veri artefici del nostro successo”.