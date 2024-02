A Verona c’è il bonus minori dai 0 ai 3 anni per i servizi di prima infanzia: contributo fino a 1300 euro, ecco come richiederlo.

A Verona grazie al progetto “Fattore Famiglia”, si può richiedere il bonus minori per i servizi di prima infanzia: il contributo vai dai 900 ai 1300 euro. La Giunta Comunale decide così di partecipare alla sperimentazione del progetto per gli “Interventi a Sostegno della Natalità”.

Il Comune di Verona è stato scelto come uno dei 21 Enti leader nella regione Veneto e avrà a disposizione 695.800 euro, finanziati dalla Regione Veneto, per fornire assistenza alle famiglie nel coprire i costi dei servizi per la prima infanzia.

I requisiti.

Per ottenere il voucher, è necessario essere residenti a Verona o in uno dei 36 comuni associati all’Ats (elencati a breve sul sito ufficiale del Comune), convivere con il minore e avere un Iste non superiore a 20mila euro. L’Isee per la concessione del voucher sarà rivalutato in base al “Fattore Famiglia”.

Il contributo economico.

È previsto un sostegno finanziario che varia da un minimo di 900 euro a un massimo di 1300 euro per i bambini che usufruiscono dei Servizi per la Prima Infanzia (0-3 anni) per almeno due mesi, anche non consecutivi, nel periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.

Come fare richiesta.

Per ottenere il contributo, è essenziale presentare la domanda entro il periodo compreso tra il 1° aprile e il 15 maggio 2024. Tutti i requisiti e le informazioni dettagliate saranno resi disponibili nei prossimi giorni sul sito ufficiale del Comune di Verona, alla sezione “Comunicazioni e Avvisi dei Servizi Formativi e dell’Istruzione”. Il link diretto qui.

Dopo il termine indicato, sarà stilata una graduatoria dei richiedenti aventi diritto, e i contributi saranno erogati dal Comune di Verona fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Informazioni.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Punto Telefonico Unico al numero 0452212211. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, e sarà a disposizione per rispondere alle domande più comuni riguardanti i servizi educativi e dell’istruzione.