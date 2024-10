Columbus Day: Papà del Gnocco sfilerà a New York

Columbus Day: Papà del Gnocco sfilerà con la sua Corte a New York.

Il Papà del Gnocco, la maschera più importante e amata di Verona, è pronto a sbarcare a New York per rappresentare la nostra città durante l’80esimo Columbus Day. Simbolo della tradizione scaligera, il Papà del Gnocco sarà al centro della parata del 14 ottobre, portando con sé un pezzo della cultura veronese e dell’Italia intera nella Grande Mela. Insieme a lui, sfileranno 80 maschere italiane, tra cui alcune tra le più celebri, come Capitan Spaventa, pronte a mostrare la ricchezza storica e popolare del nostro Paese.

Questa partecipazione non è solo una celebrazione, ma fa parte del progetto Pnrr “Turismo delle Radici”, ideato per promuovere le eccellenze locali e in questo caso, rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti. Oltre al Papà del Gnocco e alle altre maschere, saranno presenti anche il Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane che riunisce 399 maschere da 16 regioni, e la Destination Verona Garda Foundation, desiderosa di creare nuove opportunità con il mercato americano.

Il corteo, che partirà dalla Fifth Avenue, sarà un’occasione per far conoscere Verona a un pubblico di quasi un milione di persone, tra residenti e turisti, e consolidare la presenza italiana negli Stati Uniti, anche grazie al supporto della Camera di Commercio scaligera. L’entusiasmo è palpabile, e questo viaggio sarà solo l’inizio di nuovi progetti per far crescere il turismo e i rapporti commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.

Ecco il video della presentazione.