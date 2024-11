Colletta alimentare: pronto un esercito di volontari nei supermercati di Verona

Colletta alimentare nei supermercati di Verona: sabato 16 novembre sarà una giornata speciale per chi vuole fare un piccolo grande gesto di solidarietà. In occasione della 28esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, troveremo 3.705 volontari con le inconfondibili pettorine arancioni in 195 supermercati di Verona e provincia. Sarà l’occasione per acquistare e donare alimenti non deperibili destinati alle famiglie in difficoltà.

La Colletta Alimentare è un evento che, mai come in questi tempi, invita a donare anche solo un piccolo contributo per sostenere le persone che vivono un momento di difficoltà economica. L’iniziativa, che risponde anche alla Giornata Mondiale dei Poveri indetta da Papa Francesco, è possibile grazie alla collaborazione con tante realtà, tra cui la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv, l’Esercito, l’Aeronautica, gli Alpini e il Lions Club International.

In tutta Italia saranno coinvolti oltre 150mila volontari in 11.600 supermercati. Gli alimenti richiesti sono quelli a lunga conservazione, come olio, legumi e verdure in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e prodotti per l’infanzia. Ogni prodotto donato sarà distribuito dal Banco Alimentare alle circa 7.600 organizzazioni partner, come mense per i poveri, case-famiglia e centri di accoglienza, che assistono quasi 1,8 milioni di persone.

Per scoprire quali sono i supermercati aderenti, cliccare qui.