Coldiretti Roverchiara: tutto pronto per la benedizione dei trattori

Domenica la benedizione dei trattori per la giornata del ringraziamento di Coldiretti Roverchiara.

La sezione Coldiretti di Roverchiara, in collaborazione con l’amministrazione comunale, le parrocchie di Roverchiara e Roverchiaretta e il gruppo alpini, organizza per domenica 26 gennaio la tradizionale “Giornata del Ringraziamento”. L’evento è dedicato alla gratitudine per i doni della terra e alla comunità.

Il programma.

Ore 8.00: raduno dei trattori a Corte Marocco.

Ore 9.45: sfilata dei trattori verso Roverchiara e ritorno verso la chiesa Madonna del Carmine di Roverchiaretta.

Ore 10.30: Santa Messa nella chiesa Madonna del Carmine, celebrata da don Pier Giorgio Belloni, con l’offerta simbolica dei frutti della terra.

Ore 11.45: benedizione dei trattori e distribuzione di un dono a tutti i presenti.

Ore 12.15: pranzo conviviale al ristorante “La Meridiana” di Roverchiaretta.

Un riconoscimento per i nati nel 1945.

Al termine della celebrazione religiosa, l’amministrazione comunale, insieme alle parrocchie e a Coldiretti, consegnerà un riconoscimento speciale ai concittadini nati nel 1945, rappresentanti delle diverse categorie lavorative della comunità.