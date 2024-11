In 10mila in città per la Eurospin Verona Run Marathon: come cambia la viabilità

In 10mila per la Eurospin Verona Run Marathon: la città è la capitale del running: come cambia la viabilità.

Nella nostra città è tutto pronto per la Eurospin Verona Run Marathon in programma domenica 17 novembre: come cambia la viabilità. La città scaligera diventa capitale del running e accoglierà oltre 10 mila appassionati, pronti a partecipare ai tre percorsi di 42km, 21km e Family Run. L’evento, organizzato dall’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon Asd e patrocinato dal Comune di Verona e dalla Regione Veneto, attraverserà le strade più belle e storiche della città, offrendo un’esperienza unica tra arte, cultura e sport.

I percorsi, accuratamente pianificati con il supporto degli uffici comunali, si snodano tra quartieri iconici e punti simbolici come la Caserma G. Duca e la Piazza delle Erbe. L’intera città si trasforma in una scenografia speciale per questa gara che, quest’anno, include la novità del percorso ad anello unico.

Modifiche alla Viabilità.

Durante l’evento, il traffico sarà sospeso in varie vie della città per garantire la sicurezza dei partecipanti. Ecco un elenco delle strade ele vie dei tre percorsi previsti, dove è vietato il transito ai veicoli.

Percorso Maratona 42 e 21 Km.

Si parte dallo Stadio Bentegodi. Il percorso poi seguirà via Frà Giocondo, Via Palladio, via Albere, via della Spianà, via Lorenzo Casarini, via Don Giovanni Minzoni, via Eugenio Curiel, via San Marco, via Manzoni, attraversamento Corso Milano, via Galvani, via Aeroporto Angelo Berardi, via Puglie, via Fabio Maritati, via Davide Caprioli, via Puglie, piazza del Chievo, via Ponte Diga Chievo, Diga del Chievo, lungadige Attiraglio, giro di boa all’altezza di via del Ponte, lungadige Attiraglio, ponte Catena, lungadige Cangrande, lungadige Campagnola, ponte della Vittoria, via Armando Diaz, via San Michele alla Porta, via Francesco Emilei, via Achille Forti, via Abramo Massalongo, Corso Santa Anastasia, piazza delle Erbe, via Fratelli Cairoli, piazza Francesco Viviani, piazza Indipendenza, via Ponte Nuovo, lungadige Rubele, Ponte delle Navi, lungadige Sammicheli, Interrato dell’Acqua Morta, via Carducci, via Muro Padri, via San Nazaro, piazza XXVI Ottobre, via Santa Toscana, via Barana, via Colonnello Giovanni Fincato, via Montorio, via Antonio da Legnago, via San Michele, via Mattarana, poi San Martino Buon Albergo via Falcona, via Ferrazze, via Ferrazzette, via Giuseppe Verdi, SR11, via Caval, via della Polveriera, poi Verona via Mattarana, via Banchette, Caserma Duca, via Antonio da Legnago, via Montorio, via Colonnello Giovanni Fincato, via Barana, Porta Vescovo, via XX Settembre, via San Paolo, Ponte delle Navi, Stradone San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Piazzetta Melvin Jones e Piazzetta Municipio. L’arrivo è previsto in Piazza Bra.

Percorso Family Run.