Al circolo Ufficiali di Verona, il vino si presenta a un “Appuntamento Soave”.

Il 9 settembre, al circolo Ufficiali di Verona si terrà “Appuntamento Soave”, organizzato dal Consorzio di Tutela del Soave in collaborazione con la Strada del Vino Soave. Oltre 40 cantine offriranno degustazioni delle loro migliori etichette, dalle annate più recenti a quelle più mature ed evolute, mettendo in luce la qualità e la diversità del Soave. L’evento si rivolge a operatori del settore, stampa specializzata e appassionati di vino, con l’obiettivo di promuovere il valore enologico e culturale di questo prodotto unico.

La giornata prevede una masterclass alle 14, condotta da Filippo Bartolotta, e una tavola rotonda alle 16 con la partecipazione di figure di rilievo come il Master of Wine Andrea Lonardi, monsignor Bruno Fasani, Clelia Maria Puzzo della Fao, Lorenzo Pasquini di Chateau d’Yquem, Maurizio Ugliano dell’Università di Verona e Cristian Ridolfi, presidente del Consorzio del Soave. Questi esperti discuteranno di temi attuali legati al mondo del vino, come l’identità enologica del Soave, il riconoscimento delle sue colline come patrimonio agricolo di rilevanza mondiale e la versatilità del vino nella ristorazione.

Dalle 18.30, il banco di assaggio sarà aperto al pubblico, permettendo ai partecipanti di esplorare diverse annate di Soave e di gustare prodotti tipici del territorio, offerti dalla Strada del Vino Soave. Questo evento non solo esalta il vino Soave, ma rappresenta anche un’occasione di dialogo e confronto culturale, mettendo in risalto l’importanza del legame tra vino, territorio e cultura.