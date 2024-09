L’Hellas Verona sbanca Marassi, con il Genoa altri tre punti d’oro

Genoa – Hellas Verona finisce 2 a 0 per i gialloblù.

Dopo la schiacciante vittoria al Bentegodi sul Napoli e la sconfitta contro la Juve, l’Hellas Verona di Paolo Zanetti infila un’altra prestazione da incorniciare e sbanca il Marassi: 2 a 0 contro il Genoa di Gilardino, e altri tre punti in saccoccia, che portano i gialloblù a quota sei.

Entrambe nel secondo tempo le reti della vittoria. Al 55′ Tchatchoua centra la porta di Gollini dopo un cross dalla sinistra di Lazovic. Il raddoppio al 63′: Thorsby tocca con la mano un cross dalla destra di Dawidowicz, per l’arbitro è rigore. Sul dischetto va Tengstedt, che trasforma con un tiro a mezza altezza sul quale Gollini non può nulla. Da qui alla fine, pochi i rischi corsi da Montipò, è anzi il Verona ad andare più vicino al terzo gol. Finisce 2 a 0, e l’Hellas espugna Marassi.

IL TABELLINO.

GENOA-HELLAS VERONA 0-2

Reti: 55′ Tchatchoua, 63′ Tengstedt

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli (dal 61′ Thorsby), Frendrup (dall’84 Ekhator), Badelj (dal 61′ Malinowskyi), Messias (dall’86 Accornero), Aaron; Vitinha (dal 61′ Ekuban), Pinamonti

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Marcandalli, Kassa, Ahanor, Masini

Allenatore: Alberto Gilardino

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda (dall’87’ Magnani); Suslov (dal 61′ Kastanos), Harroui (dal 61′ Daniliuc), Lazovic (dall’ 87 Bradaric); Tengstedt (dal 74′ Mosquera)

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Sarr, Livramento, Okou, Dani Silva, Alidou, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)

Assistenti: Alessandro Giallatini (Sez. AIA di Roma 2), Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2)

NOTE. Ammoniti: 20′ Suslov, 32′ Dawidowicz, 40′ Frendrup, 45’+1′ Harroui, 49′ De Winter, 65′ Tengstedt, 77′ Belahyane, 79′ Duda