Self Help San Giacomo festeggia 30 anni contro il “mal di vita”

Trent’anni di cittadinanza attiva: il Self Help San Giacomo festeggia l’impegno contro il “mal di vita”.

L’Associazione Self Help San Giacomo taglia il traguardo dei suoi 30 anni di attività, un anniversario che celebra un impegno costante nel contrastare il crescente fenomeno del “mal di vita”, che affligge in particolare le nuove generazioni. L’associazione festeggia l’importante ricorrenza con una serie di eventi pubblici a Verona. Fin dalla sua fondazione, l’associazione ha lavorato incessantemente per superare la cultura manicomiale e combattere la violenza personale.

Calendario.

I festeggiamenti prendono il via sabato 4 ottobre al Cinema Teatro San Massimo (ore 20.30) con lo spettacolo “Vincent Van Gogh, straniero su questa terra”. Sarà un viaggio emozionante che esplora vita, arte e follia, animato da Silvana Berti, la cantastorie del Self Help, e dal narratore Ernesto Guerriero.

Si prosegue venerdì 10 ottobre all’Auditorium Banco Bpm (viale delle Nazioni 4, ore 20.30) con “Sotto il velo ingannevole della malattia mentale storie di vita e di persone”. L’evento sarà un’occasione per dialoghi, letture e canzoni, prendendo spunto dal libro Self Help, l’utopia dei matti. Interverranno, tra gli altri, Paolo Vanzini, Lorenzo Burti, Ernesto Guerriero e i protagonisti dell’associazione, insieme a Giorgia Marzano, Carlo Rovelli, Massimo Tirelli e Francesca Zanini, autori e protagonisti del libro Il volo di Francesca, una storia che anticipò la visione del Self Help già negli anni Ottanta. La regia è di Nicoletta Vicentini, conduce Jana Karsaiova.

Arte, musica e teatro per concludere.

L’arte sarà protagonista da domenica 26 a giovedì 30 ottobre in Sala Birolli (via Macello 17) con l’esposizione “Scintille di luce”. La mostra presenterà opere di arte pittorica, fotografica e letteraria realizzate dal Gruppo Arte del Self Help e artisti collegati in rete. Nei giorni della mostra sono previsti anche laboratori ed eventi musicali, letterari e teatrali.

La rassegna si concluderà mercoledì 5 novembre al Teatro Camploy (via Cantarane 32) con lo spettacolo “Elogio delle Erbacce”. Messo in scena dalla compagnia teatrale dell’associazione, “La Pel d’Oca”, lo spettacolo è una fiaba toccante sul valore intrinseco di ogni individuo, sia esso un'”erbaccia” o un “fiore”. La regia è di Nicoletta Vicentini.