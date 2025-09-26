Tragedia nel mantovano, a Monzambano: un 48enne è morto dopo essere stato travolto dal suv condotto da un 84enne veronese.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26, nel Mantovano, a Monzambano: poco dopo le 14, come ricostruisce Il Gazzettino, un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un suv guidato da un 84enne veronese, residente a Sommacampagna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano automobilista, mentre stava inserendo il veicolo in uno stallo di sosta, avrebbe perso il controllo durante la manovra, superando le fioriere e sfondando le vetrine di un negozio. In quel momento il 48enne, che abitava a Cavriana, si trovava sotto il portico ed è rimasto schiacciato tra il cofano dell’auto e una semicolonna.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e polizia locale hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.