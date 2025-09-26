L’associazione Fibrosi Cistica lancia “Respiri in Festa” per sostenere la ricerca a Verona.

Sabato 27 settembre, l’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica (Lifc) Veneto odv propone “Respiri In Festa”, evento benefico a Verona. Dedicato a bambini e famiglie, si terrà alla Baita del Gruppo Alpini Golosine, in Via Murari Bra.

Dalle ore 16, la festa offrirà tante attività per i più piccoli: dal Ludobus al truccabimbi con l’artista Chiaramella, fino a un’area per il gioco della pallavolo gestita da Asd “Volley Isola” e un’area per la lettura animata.

La serata continuerà con una cena solidale a partire dalle 19, con risotto e grigliata preparati dagli alpini. I fondi raccolti durante l’evento andranno a sostenere le attività di Lifc Veneto, un’associazione che da oltre 50 anni si dedica a migliorare la qualità della vita dei malati di Fibrosi Cistica e delle loro famiglie. In particolare, l’evento sosterrà il Centro regionale di cura dell’Ospedale di Borgo Trento di Verona, con una speciale attenzione ai pazienti più giovani.

Lifc Veneto contribuisce attivamente ai Centri di cura finanziando contratti per il personale sanitario, acquistando strumentazione medica e sostenendo il Centro di Ricerca Clinica per la Fibrosi Cistica di Verona. Quest’ultimo, in particolare, sta ottenendo importanti risultati e offre concrete speranze per la cura della malattia.

L’evento ha il patrocinio e il supporto della 4a e della 5a Circoscrizione del Comune di Verona. Inoltre, per garantire lo svolgimento della festa anche in caso di maltempo, la location è stata scelta in modo da permettere le attività all’interno della baita, e il Comune ha effettuato trattamenti anti-zanzare per precauzione.