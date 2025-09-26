Il Lungolago di Bardolino si anima per la Festa dell’Uva e del Vino

Bardolino capitale della convivialità: il via alla 94esima edizione della Festa dell’Uva e del Vino.

Dal 2 al 6 ottobre Bardolino diventa capitale della convivialità con la 94esima edizione della Festa dell’Uva e del Vino. L’appuntamento, presentato all’Ipsar Carnacina, unirà tradizione vitivinicola e momenti di svago lungo il centro storico e il lungolago.

La manifestazione, organizzata dal Comune insieme alla Fondazione Bardolino Top, prenderà il via giovedì 2 ottobre alle 18 con l’inaugurazione ufficiale sul Lungolago Lenotti. Subito dopo apriranno gli stand enogastronomici, dove il protagonista sarà naturalmente il Bardolino Doc, affiancato da piatti tipici della zona.

Degustazioni di Bardolino Classico, Superiore e Chiaretto, tanta musica dal vivo, spettacoli, artigianato, piatti tipici e stand gastronomici che profumano di tradizione.

Per cinque giornate le vie e le piazze del paese si trasformeranno in un grande villaggio di festa: dal Lungolago Roma a Borgo Garibaldi, passando per via Verdi e il porto, si alterneranno concerti, spettacoli e dj set.

Gran finale con fuochi d’artificio sul lago.

Bus navetta. Collegamenti gratuiti da Garda a Peschiera e da Peschiera a Garda anche fino a tarda notte.