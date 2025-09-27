Meteo Verona, weekend instabile e con temperature sotto la media

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: weekend ancora instabile, con temperature sotto la media del periodo.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Per il momento la situazione sul bacino del Mediterraneo rimane compromessa, questo perché è attivo un centro di bassa pressione che persiste, bloccato a nord dallo sviluppo di un’anomala alta pressione

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato prosegue la fase instabile con cielo che resta nuvoloso e piogge intermittenti soprattutto durante la prima parte della giornata. Potrebbero esserci delle schiarite dal pomeriggio che verranno subito cancellate dall’arrivo di altra nuvolosità. Venti sempre moderati orientali e temperature stazionarie.

Domenica probabilmente la giornata migliore del weekend con cielo variabile e spazio ad aperture, non sono in ogni caso del tutto escluse nuove deboli precipitazioni sparse. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento più concreto con rialzo delle temperature.

Tendenza.

Al momento pare che la situazione di stallo con instabilità e valori termici più freddi della stagione possa proseguire, in particolare nel corso della prima parte della settimana. Successivamente non è escluso il ritorno a condizioni più stabili e in media con l’autunno.