San Bonifacio, al via un ciclo di incontri sul Controllo del Vicinato

A San Bonifacio ciclo di incontri sul Controllo del Vicinato.

Il Comune di San Bonifacio ha programmato una serie di incontri pubblici dedicati al Controllo del Vicinato, uno strumento di prevenzione e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine che l’attuale amministrazione comunale ha deciso di rilanciare per rafforzare la sicurezza sul territorio.

Durante gli incontri sarà possibile conoscere i risultati raggiunti finora, comprendere nel dettaglio il funzionamento del progetto e ricevere informazioni pratiche su come partecipare attivamente a questa rete di collaborazione civica. E ogni sera sarà possibile iscriversi.

“La sicurezza è un tema che interessa tutti i cittadini: il Controllo del Vicinato ci permette di costruire una comunità più attenta, partecipe e attiva – dichiara il sindaco Fulvio Soave –. Con questa iniziativa vogliamo valorizzare il senso di responsabilità condivisa, in un percorso che rafforza il legame tra cittadini, polizia locale e carabinieri”.

CALENDARIO INCONTRI.