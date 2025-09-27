San Bonifacio, al via un ciclo di incontri sul Controllo del Vicinato

A San Bonifacio ciclo di incontri sul Controllo del Vicinato.
Il Comune di San Bonifacio ha programmato una serie di incontri pubblici dedicati al Controllo del Vicinato, uno strumento di prevenzione e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine che l’attuale amministrazione comunale ha deciso di rilanciare per rafforzare la sicurezza sul territorio.
Durante gli incontri sarà possibile conoscere i risultati raggiunti finora, comprendere nel dettaglio il funzionamento del progetto e ricevere informazioni pratiche su come partecipare attivamente a questa rete di collaborazione civica. E ogni sera sarà possibile iscriversi.
“La sicurezza è un tema che interessa tutti i cittadini: il Controllo del Vicinato ci permette di costruire una comunità più attenta, partecipe e attiva – dichiara il sindaco Fulvio Soave –. Con questa iniziativa vogliamo valorizzare il senso di responsabilità condivisa, in un percorso che rafforza il legame tra cittadini, polizia locale e carabinieri”.
CALENDARIO INCONTRI.
- Corrubio – Porton – Motta
Giovedì 2 ottobre – ore 20:30
Sala Berto Barbarani – Via G. Marconi, 5
- Coalonga – Biache
Venerdì 3 ottobre – ore 20:30
Sala Berto Barbarani – Via G. Marconi, 5
- Villabella – Villanova
Lunedì 6 ottobre – ore 20:30
Sala Civica Villanova – Piazza San Benedetto, 2
- Locara – Lobia
Giovedì 9 ottobre – ore 20:30
Sala Lettura, Via De Gasperi 8
- Prova – Praissola
Venerdì 10 ottobre – ore 20:30
Sala Civica Prova – Baita Alpini – Via Michelangelo, 11