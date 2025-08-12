L’estate di Verona si allunga: dieci serate di cinema gratis nei quartieri: programma.

Dal 18 agosto al 14 settembre il cinema all’aperto torna ad animare le serate estive nei quartieri di Verona, con una rassegna di dieci appuntamenti gratis distribuiti nelle Circoscrizioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª.

Organizzata dall’Assessorato al Decentramento in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, le Circoscrizioni e l’Associazione Culturale Dinamica, l’iniziativa propone una selezione di film italiani e internazionali, dalle commedie ai titoli d’autore, per un cartellone pensato su misura per ogni territorio. Le proiezioni iniziano alle 20.45 (apertura spazi alle 20.15) e offrono 200 posti a sedere, disponibili fino a esaurimento.

La 3ª Circoscrizione ospiterà quattro appuntamenti, la 1ª e la 2ª ne avranno due ciascuna, mentre la 4ª e la 6ª ne proporranno uno.

Il programma completo.

Lunedì 18 agosto – 1ª Circoscrizione .

Chiostro di San Bernardino, Stradone Antonio Provolo 28 (Quartiere San Zeno).

Il sale della terra – Omaggio alla vita e alle opere di J.R. Salgado, raccontato con lo sguardo di Wim Wenders.

Campo da calcio via Mocenigo/via Da Verrazzano (Quartiere Catena).

Billy Elliot – La storia di un giovane che scopre la passione per la danza contro ogni pregiudizio.

Chiostro di San Bernardino, Stradone Antonio Provolo 28 (Quartiere San Zeno).

Famiglia all’improvviso – Commedia francese che esplora paternità e legami familiari.

Parco giochi “Della Natura”, via Brunelleschi (Quartiere Stadio).

Frankenstein Junior – Il cult comico di Mel Brooks.

Giardini Cantori Veronesi, via Verdi (Borgo Santa Croce).

Il grande giorno – Aldo, Giovanni e Giacomo tra comicità e riflessioni sulla vita.

Parco giochi “La Girandola”, piazzetta Maestri del Lavoro (Quartiere Basson).

Quasi amici – Un’amicizia inaspettata che abbatte barriere e pregiudizi.

Parco giochi Murari Brà, via Murari Brà (Quartiere Golosine).

Kung Fu Panda 4 – Nuove avventure per il panda Po, film per tutta la famiglia.

Ex Casa Colonica, via Marin Faliero 42/44 (Saval).

Babe maialino coraggioso – Una favola di gentilezza e determinazione.

Area San Martino, via Bresciani/via Villa (Ponte Crencano).

Cyrano mon amour – Commedia brillante sulla nascita del “Cyrano de Bergerac”.

Area San Martino, via Bresciani/via Villa (Ponte Crencano).

Dio è donna e si chiama Petrunya – Film pluripremiato che riflette sul machismo e il cambiamento sociale.

La rassegna, giunta alla terza edizione, è realizzata anche grazie al contributo di AMIA Verona Spa.