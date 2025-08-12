Festa di San Rocco: liscio, risotto e una preghiera per Bussolengo

La festa estiva clou di Bussolengo: va in scena il San Rocco Music Festival.
Sabato 16 agosto a Bussolengo, piazza 26 Aprile si trasformerà in un grande salotto all’aperto per ospitare il San Rocco Music Festival, festa ormai fissa dell’estate bussolenghese.
La serata prenderà il via alle 19 con la Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Porta, momento spirituale che richiama le radici storiche della festa legata al culto del santo protettore.
Dalle 20, la Pro Loco accenderà i fornelli dello stand gastronomico, proponendo il tradizionale risotto preparato secondo la ricetta locale.
Alle 20.30, spazio alla musica dal vivo con l’Orchestra Umberto Bassoli, che riempirà la piazza di valzer, mazurke, polke e altri ritmi del ballo liscio, invitando a danzare giovani, famiglie e appassionati.