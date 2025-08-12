Ladri usano un’auto rubata a Verona come ariete e sfondano la vetrina di una tabaccheria ad Ala.

Un’auto rubata in provincia di Verona è diventata un ariete nella notte tra l’11 e il 12 agosto, quando una banda ha sfondato la vetrina di una tabaccheria ad Ala per portare via decine di stecche di sigarette.

Secondo quanto riporta Trento Today, i ladri avrebbero agito rapidamente: prima il furto del veicolo, poi il blitz oltre il confine trentino, dove in pochi minuti hanno mandato in frantumi l’ingresso dell’esercizio e riempito il bagagliaio con la refurtiva, per poi sparire nel buio. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili e rintracciare il veicolo utilizzato nell’assalto.