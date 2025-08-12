Arena in restauro: nuove rampe per le Olimpiadi 2026

Al via i lavori all’Arena di Verona per le Olimpiadi 2026: nuove rampe e passerelle.

Il Ministero delle Infrastrutture ha avviato la procedura su invito per l’affidamento dei lavori che porteranno alla realizzazione di nuove rampe e passerelle all’interno dell’Arena, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

L’intervento, progettato da Simico e finanziato dal Ministero, mira a eliminare dislivelli, ostacoli e irregolarità della pavimentazione che oggi limitano l’accesso a una parte del pubblico, migliorando così l’usabilità del monumento per tutti.

I lavori rientrano nel pacchetto di interventi legati a Milano-Cortina 2026 che, oltre all’adeguamento per le cerimonie, lasceranno in dote infrastrutture permanenti per Verona.