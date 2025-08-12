Una donna veronese di 59 anni residente a Pressana è stata soccorsa in Trentino, dopo essere scivolata e aver battuto la testa.

Una donna veronese del 1966, residente a Pressana, è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi, 12 agosto, dopo essere caduta malamente su una pietra bagnata lungo il Rio di Folgorida, poco sotto la cascata omonima in val di Genova, nei pressi della località Ragada. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15 da parte di una persona che si trovava sul posto e che ha assistito alla caduta. La donna, cadendo, ha battuto la testa su di un masso.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. La donna è stata raggiunta dai soccorritori e dai sanitari, i quali hanno valutato le condizioni dell’infortunata. Valutata la gravità dell’infortunio alla testa e i sintomi, si è richiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre gli operatori del Soccorso Alpino provvedevano a mettere su asse spinale la donna. L’elisoccorso ha raggiunto il target e ha recuperato tramite verricello la donna, che è stata trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento.