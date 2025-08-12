Ferragosto in Arena: il potente ritorno dei Carmina Burana

L’Arena di Verona celebra Ferragosto con un’esecuzione unica dei Carmina Burana.

A Ferragosto l’Arena risuonerà delle potenti armonie di Carl Orff: in programma una esecuzione senza repliche dei celebri Carmina Burana. Una serata che vedrà riuniti sul palco 400 artisti tra musicisti, coristi e voci bianche.

A guidare l’imponente macchina musicale sarà Andrea Battistoni, direttore veronese dal profilo internazionale, oggi alla testa della Tokyo Philharmonic e del Teatro Regio di Torino. È proprio lui ad avere diretto più volte questo capolavoro in Arena dal debutto del 2014, trasformandolo in un appuntamento ormai cult per il pubblico estivo.

La formazione orchestrale sarà arricchita da un’ampia sezione di percussioni e da due pianoforti, mentre il coro, curato da Roberto Gabbiani, darà voce alla drammaticità e alla vitalità dell’opera. I ruoli solistici saranno affidati al baritono Youngjun Park, al tenore Raffaele Pe e al soprano Erin Morley.

Il concerto, della durata di circa 70 minuti senza intervallo, sarà impreziosito da un nuovo progetto luci, pensato per esaltare il ritmo incalzante e la forza evocativa della partitura.