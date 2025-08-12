Alza gli occhi al cielo: debutta “Legnago in Volo” con acrobazie, aerei storici e auto americane.

Domenica 14 settembre, all’aeroporto di Legnago in via Boara (località Rosta, Vangadizza), si viaggia ad alta quota con la prima edizione di “Legnago in Volo”. Si tratta di una manifestazione aerea che vuole diventare uno degli eventi di punta dell’anno per la città.

Autorizzato dall’Aero Club d’Italia e organizzato dall’Associazione Volo Legnago insieme ad A.I.V.A. – Associazione Italiana Volo Acrobatico, l’evento gode del supporto straordinario dell’Aeronautica Militare e del patrocinio della Città di Legnago. In collaborazione con l’Aeroclub di Lucca e con il contributo di Vieffe Drifting per il raduno di auto americane, la giornata offrirà un programma fitto di spettacoli, incontri e attività.

Il programma della giornata.

Ore 10.00 – 12.00: arrivo dell’elicottero HH-139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, degli equipaggi in volo e delle auto americane.

Ore 11.00: apertura degli stand espositivi.

Ore 12.30: pranzo su prenotazione (posti limitati).

Ore 15.30 – Manifestazione aerea: Esibizione Pitts S-2B. Pattuglia acrobatica Team Charlie TwentySix Cap 10. Pattuglia acrobatica Fly Team Roma. T-6 Texan. FIAT G46. Pattuglia acrobatica Ttake Aerobatic Team. Cap 231.

Ore 17.15: presentazione in anteprima nazionale del libro “Il mondo alla rovescia. Storia di un pilota acrobatico e del suo aereo”, dedicato al campione Andrea Pesenato (ed. Mursia).

Ore 18.30: chiusura della giornata.

Durante l’evento sarà possibile ammirare da vicino l’elicottero HH-139 in mostra statica con l’equipaggio a disposizione del pubblico, provare voli propedeutici con istruttore qualificato e visitare il raduno di auto americane.