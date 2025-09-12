Inaugurazioni a Legnago e Bonavigo per l’assessore De Berti

La vicepresidente De Berti a Legnago e Bonavigo per inaugurare una bretella e una ciclabile.
Fine settimana veronese per la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, attesa a Legnago e Bonavigo per inaugurare una bretella e una ciclabile.
Sabato 13 settembre, alle 10, sarà a Legnago per il taglio del nastro della nuova bretella di collegamento con Cerea. La cerimonia si terrà all’incrocio tra via Modigliani e via Ponzina, punto strategico del nuovo tracciato viario.
Il giorno successivo, domenica 14 settembre alle 8.30, De Berti si sposterà a Bonavigo per inaugurare la nuova pista ciclopedonale. L’appuntamento è fissato sulla sommità arginale, alla scalinata del Santuario della Madonna di San Tomaso.