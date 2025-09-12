Cisano, restaurato il capitello in tempo per la festa patronale

Capitello di Cisano, il restauro: l’opera torna protagonista alla festa patronale della comunità.

Il capitello di Cisano, uno dei simboli più importanti del territorio, è tornato a nuova vita grazie a un intervento di restauro firmato dall’artista Ben Peretti, con l’assistenza di Oscar Sartori.

Il lavoro ha restituito splendore a un’opera che rappresenta non solo un elemento artistico, ma anche un tassello fondamentale della memoria e dell’identità condivisa tra Bardolino, Calmasino e Cisano.

Il restauro è stato completato in tempo per la celebrazione della Natività della Beata Vergine Maria, festa patronale di Cisano, che si è svolta l’8 settembre.