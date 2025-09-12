Eletto il nuovo direttore generale di Confindustria Verona

Confindustria Verona ha nominato il nuovo direttore generale: chi è Andrea Prando.

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Verona ha nominato Andrea Prando nuovo direttore generale dell’associazione.

“Auguro buon lavoro ad Andrea, che ho avuto modo di conoscere e stimare negli anni di collaborazione in Camera di Commercio – ha commentato il presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello –. La sua esperienza associativa e i ruoli ricoperti negli enti del territorio saranno una risorsa importante per guidare la nostra associazione. Il suo impegno nel Consorzio ZAI e la sua rete di relazioni contribuiranno a consolidare Confindustria come punto di riferimento del territorio”.

Riello ha ringraziato Pierluigi Magnante, che ha guidato l’associazione negli ultimi mesi con un incarico ad interim, e che ora affiancherà Prando nel ruolo di vicedirettore insieme a Massimo Gasparato.

Chi è Andrea Prando.

Nato a Verona nel 1961, laureato in economia e organizzazione aziendale e iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti, Prando vanta una lunga esperienza in associazioni di categoria, enti economici e istituzioni. Dal 1980 al 2015 è stato direttore di Casartigiani Verona e segretario regionale della Federazione Casartigiani Veneto, con incarichi anche a livello nazionale.

Dal 2015 al 2019 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Camera di Commercio di Verona, occupandosi di relazioni internazionali, logistica, trasporti, innovazione e sviluppo dei servizi camerali. Attualmente è componente della Giunta camerale, consigliere di Unioncamere Veneto e vicepresidente del Consorzio ZAI.