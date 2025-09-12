Legnago, al via il corso gratuito per diventare arbitro di calcio

Sezione Aia di Legnago: aperte le iscrizioni del corso gratuito per arbitri di calcio.

Tutto pronto per il nuovo corso gratuito per arbitri di calcio organizzato dalla sezione Aia di Legnago, in partenza il 30 settembre.

Il corso è aperto a ragazze e ragazzi dai 14 anni in su ed è compatibile con l’attività da calciatore, grazie alla possibilità del doppio tesseramento. Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30 nella sede AIA di via XXIV Maggio 10 a Legnago.

Perché diventare arbitro. L’associazione spiega i tanti vantaggi di questa scelta.

rimborso economico per ogni partita, variabile in base alla categoria e alla distanza percorsa.

per ogni partita, variabile in base alla categoria e alla distanza percorsa. ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani , dalla Serie A ai campionati provinciali, valido per tutte le competizioni FIGC, inclusa la Coppa Italia.

, dalla Serie A ai campionati provinciali, valido per tutte le competizioni FIGC, inclusa la Coppa Italia. crediti scolastici riconosciuti per gli studenti.

riconosciuti per gli studenti. possibilità di esperienze Erasmus sportivi in Europa e negli Stati Uniti (Francia, Spagna, Portogallo, Svezia e oltre).

in Europa e negli Stati Uniti (Francia, Spagna, Portogallo, Svezia e oltre). crescita personale, con lo sviluppo di autonomia, sicurezza e capacità decisionali .

. entrare a far parte di una vera e propria famiglia sportiva, con amici e colleghi in tutta Italia.

Come iscriversi.

Per partecipare basta telefonare al numero 392 88 98 308 o scrivere una mail a corso.arbitri@aialegnago.it.