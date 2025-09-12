Roberto Gagliardini all’Hellas Verona, accordo raggiunto.

Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona: accordo raggiunto, come riferisce lo stesso club gialloblù. L’ex giocatore di Atalanta, Inter e nazionale italiana, in cerca di rilancio dopo le ultime stagioni non proprio esaltanti, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Bergamo il 7 aprile 1994, Gagliardini cresce nel Settore Giovanile dell’Atalanta. Esordisce in Prima squadra il 4 dicembre 2013, nei sedicesimi di Coppa Italia vinti 2-0 contro il Sassuolo. Dopo i prestiti in Serie B al Cesena, allo Spezia, e al Vicenza, rientra a Bergamo nel gennaio 2016. A maggio dello stesso anno arriva anche il debutto nella massima serie, nel successo per 2-1 sul campo del Genoa.

A gennaio 2017 si trasferisce all’Inter, con cui segna la sua prima rete in Serie A nella vittoria esterna per 5-1 contro il Cagliari. Con la maglia nerazzurra partecipa anche alle coppe europee, debuttando in Champions League contro lo Slavia Praga, e scendendo in campo da titolare nella finale di Europa League ad agosto 2020. Durante i sei anni a Milano arricchisce il suo palmarès con uno Scudetto, due vittorie in Coppa Italia e due in Supercoppa italiana.

Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Monza, con cui ha collezionato 42 presenze, realizzando 1 gol e servendo 2 assist.

A livello internazionale ha rappresentato l’Italia nelle selezioni Under 20 e Under 21, fino ad arrivare alla nazionale maggiore, con cui ha ottenuto la prima convocazione nel 2016, e debuttato nel 2017 nell’amichevole vinta per 2-1 contro l’Olanda.