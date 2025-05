“Chiudete via Ongaro”: la richiesta del Comitato Verona Sud

In occasione della domenica della Sostenibilità in Borgo Roma, il Comitato Verona Sud torna a chiedere la chiusura di via Ongaro.

In occasione della domenica della Sostenibilità, in programma domani, domenica 4 maggio, in Borgo Roma, il Comitato Verona Sud torna a chiedere la chiusura di via Ongaro.

“Dopo parecchi anni di impegno il Comitato di Verona Sud ha finalmente ottenuto l’ampliamento del parco Santa Teresa. Nel disegno originario elaborato nell’ambito del Progetto Europeo Looper, in collaborazione con il Comune, era prevista anche la chiusura di via Ongaro, chiusura che permetterebbe il reale completamento di tutta l’area a parco.

Nella giornata di domani, in occasione della domenica ecologica e della Sostenibilità in V circoscrizione, il Comitato rinnoverà la richiesta di questo importante obiettivo”.