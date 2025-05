A Peschiera la giornata mondiale della risata per la pace nel mondo

L’Istituto Italiano di Yoga della Risata organizza la giornata mondiale della risata per la pace nel mondo a Peschiera del Garda.

L’Istituto Italiano di Yoga della Risata, che ha già accompagnato quasi 20mila persone alla scoperta della risata intenzionale, invita a partecipare gratuitamente alla giornata mondiale della risata per la pace nel mondo, domenica 4 maggio al Parc Hotel Paradiso di Peschiera Del Garda. L’evento, celebrato ogni prima domenica di maggio, promuove la risata come linguaggio universale e strumento di fratellanza globale, culminando nella lettura della lettera del fondatore, il medico indiano Madan Kataria, e un minuto di risata a braccia al cielo per la pace nel mondo. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione su yogadellarisataitalia.it.

In un’epoca in cui gli adulti ridono solo 15-20 volte al giorno, contro le 300-400 dei bambini, l’evento, sostengono gli organizzatori, rappresenta “uno dei momenti culminanti delle celebrazioni per i 30 anni di questa pratica, con un collegamento speciale, alle ore 9.30, con il dottor Kataria”. La giornata prevede sessioni plenarie di risate e giochi, condivisione di best practice nelle varie applicazioni di yoga della risata (aziende, scuola e famiglia, ambiti socio-sanitari, quali ospedale, cure palliative, anziani, carcere, disabilità, tossicodipendenti e malati di Alzheimer) e storie di cambiamento, dimostrando come la risata intenzionale possa trasformare vite anche in situazioni difficili.

Prosegue, inoltre, il flash-mob di risate lanciato per il trentennale, con particolare attenzione alla pace. L’invito è aperto a tutti: condividere sui social network brevi video (da 30 secondi a 1 minuto) o foto di risate contagiose, accanto al luogo simbolo della propria città, con gli hashtag #italiacheride #30annidirisate, #dallarisataallafelicità #giornatamondialedellarisata #worldlaughterday.