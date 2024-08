Il centro di Verona invaso dai topi: dalle “vasche” ai magazzini dei negozi.

Il centro invaso dai topi: se a Roma l’invasione di cinghiali è un problema ben noto, a Verona ci troviamo a fare i conti con animali più piccoli, ma non per questo meno temuti. Sono i topi, che si aggirano indisturbati per le strade della città, suscitando spavento e disgusto tra i cittadini. Questi roditori non si limitano a uscire di notte, ma si muovono anche in pieno giorno, zigzagando tra la folla con la rapidità di Speedy Gonzales.

La situazione sembra peggiorata rispetto allo scorso anno, quando commercianti e residenti hanno iniziato a segnalare sempre più frequentemente la presenza di questi indesiderati ospiti. È ormai comune trovare qualche grosso ratto all’interno dei magazzini dei negozi, giunto dai vicoli del centro dopo essere stato magari fotografato dai turisti increduli.

Di fronte a questa emergenza, la politica locale si è accesa, con accuse reciproche e recriminazioni sull’insufficienza del servizio di derattizzazione gestito dalla precedente amministrazione. Ora si attende un intervento deciso da parte del sindaco Tommasi, affinché la situazione venga finalmente affrontata con serietà.