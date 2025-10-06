Rovereto, 100 anni di Maria Dolens: Tommasi e i Sindaci a confronto sul ruolo della città per la pace.

Rovereto ha celebrarto un secolo di vita della Campana dei Caduti, Maria Dolens, simbolo universale di pace e memoria: Tommasi al tavolo dei sindaci. Il 4 ottobre, nell’ambito delle iniziative per il centenario, l’Auditorium Alberto Robol ha ospitato un importante incontro dedicato al tema “Le città e l’impegno per la Pace”.

Tra i protagonisti del panel figura il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che ha partecipato al dibattito insieme alla sindaca di Rovereto, Giulia Robol, alla vicesindaca di Trento, Elisabetta Bozzarelli, e al sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, collegato in videoconferenza dall’Ucraina.

L’incontro, promosso dalla Fondazione Campana dei Caduti in collaborazione con il Comune di Rovereto, voleva approfondire il ruolo delle città nella costruzione di comunità inclusive e dialoganti, capaci di promuovere la convivenza e la comprensione reciproca anche in tempi di conflitto.

Come spiegano gli organizzatori, l’obiettivo è quello di “diffondere una visione dinamica della pace, che non si limiti a un concetto statico o celebrativo, ma diventi un processo culturale e sociale continuo. La pace, infatti, viene intesa come un percorso da costruire giorno per giorno, attraverso il dialogo, l’ascolto e la collaborazione tra le istituzioni e i cittadini”, concludono.