Incidente per un ciclista veronese di 68 anni sul Garda trentino: perde il controllo e finisce contro un capitello, è grave.

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 ottobre, lungo una pista ciclabile del Garda trentino, nel territorio di Nago Torbole: un veronese di 68 anni, mentre percorreva la discesa in bici, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è finito contro un capitello situato vicino all’area picnic.

L’impatto, come riferisce il quotidiano Adige di Trento, è stato violentissimo. Il ciclista ha riportato gravi traumi ed è apparso subito in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva e i sanitari di Trentino Emergenza Rovereto con ambulanza e automedica, mentre da Trento è arrivato l’elisoccorso.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ricoverato in condizioni molto gravi.