“La colazione è il primo gesto di piacere”: a Verona da Massari, torte calde sfornate ogni tre quarti d’ora.

Massari rivoluziona la colazione a Verona: sono 15 le creazioni golose e inedite con tanto di Tarte Tatin sfornata ogni 45 minuti. Il maestro pasticcere ha lanciato una novità alla sua Galleria di Verona in corso Sant’Anastasia. In questo moo ha riscritto il concetto di colazione con un’offerta di viennoiserie rinnovata. Sono ben quindici le inedite interpretazioni di croissant e brioche che si aggiungono ai classici di Massari.

“La colazione è il primo gesto di piacere. Abbiamo lavorato su studio, tecnica e creatività per un’offerta che coniuga semplicità apparente e grande bilanciamento”, spiega Massari, ponendo l’accento sulla cura meticolosa della lievitazione e della texture degli impasti.

Tra le novità spiccano il Pain au Chocolat bicolor, il Fagottino rosso al lampone fresco e mascarpone e la Brioche al pistacchio e lamponi.

La pasticceria introduce anche una Tarte Tatin prodotta con due diverse varietà di mele. Questa, insieme alle torte Perfetta, Caprese e Bresciana, viene sfornata ogni 45 minuti direttamente in loco, garantendo ai clienti freschezza e fragranza.