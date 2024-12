Cena sotto le stelle: sul Monte Baldo mangiare è “g-astronomico”

Sul Monte Baldo mangiare è “g-astronomico”: tutto pronto per una cena sotto le stelle.

Sul Monte Baldo domani 21 dicembre, un evento che unisce il fascino dell’astronomia e il piacere della buona tavola: è in programma la “Cena sotto le stelle”. Un’esperienza per chi vuole gustare la bellezza del cielo notturno e della tradizione culinaria.

Si parte alle 17 con una visita guidata all’Osservatorio Astronomico A. Gelodi, per esplorare i segreti del firmamento e ammirare la volta celeste con strumenti all’avanguardia. Dopo questa immersione tra stelle e costellazioni, la serata proseguirà alle 19:30 con una cena al Rifugio Novezzina, luogo accogliente e perfetto per gustare piatti tipici in un’atmosfera calda e conviviale.

Il costo per partecipare è di 35 euro a persona e comprende sia la visita all’osservatorio che una cena con menù fisso. Il menu prevede un primo, un secondo, un dolce, acqua, vino e caffè, mentre per i più piccoli (fino agli 11 anni) è previsto un menù dedicato su richiesta.