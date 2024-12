Capodanno 2025 a Verona, tutti gli eventi in città e dintorni e quanto costano

Cosa fare a Verona per festeggiare il Capodanno 2025: gli eventi top in città e costi.

Cosa fare a Verona per festeggiare il Capodanno 2025: ecco le feste e gli eventi top per trascorrere al meglio la notte del 31 dicembre 2024. La notte di San Silvestro offre tantissime proposte per ogni gusto: dalla grande festa in piazza Bra alle eleganti cene di gala in location suggestive.

La festa in piazza Bra.

La notte in piazza Bra è l’evento centrale del Capodanno veronese. Un grande palco sarà allestito per ospitare spettacoli, musica dal vivo e dj set. La notte culminerà con un incredibile show di fuochi d’artificio, che illuminerà l’Arena e tutta la piazza, accompagnato da brindisi e vibrazioni positive.

Dalle 21 fino a tarda nottepPiazza Brà diventa il tripudio dei festeggiamenti per il Capodanno a Verona con l’evento “Tutti in Piazza a Capodanno”, organizzato dal Comune. L’atmosfera si infervorerà con un’esibizione dal vivo coinvolgente. L’evento ogni anno attira migliaia di persone e quando il countdown arriva allo zero, l’arrivo del nuovo anno viene accolto da uno spettacolare show di fuochi d’artificio, che esplodono dall’Arena e si riflettono sulla storica piazza, avvolgendo tutti in un’esplosione di luci e colori. La serata prosegue con musica dal vivo e deejay set fino all’una.

Altri eventi di Capodanno a Verona e costi.

Capodanno Over 65: eventi organizzati dal Comune nei vari quartieri della città, dedicati ai senior. In ogni Circoscrizione o associazione organizza una cena con musica. Costo circa 20 euro a persona.

Cenone di Capodanno a Porta Palio: organizzato dalla Pro Loco con piatti e vini tipici nei saloni interni di Porta Palio, monumentale fortezza del XVI secolo lungo le mura difensive di Verona. Durante la cena, ci sarà anche una visita guidata. Costo 85 euro.

Capodanno Medievale al Castello: spettacoli con musici, giullari, mangiafuoco e danze nell’antico maniero. Il Castello di Bevilacqua è una fortezza medievale costruita nel Trecento per difendere i confini veronesi. Ristrutturato a fine anni ‘novanta’90, la sera del 31 dicembre propone il Gran Capodanno Medievale. Cenone e veglione costano 149 euro.

Cenone sul Lungolago: cena e fuochi d’artificio al Padiglione dei Sapori di Garda, sulle rive del Lago di Garda. Fino all’Epifania a Garda c’è Natale tra gli Olivi, una manifestazione con mercatini, concerti, stand gastronomici, spettacoli teatrali, un presepe subacqueo e non solo. Sul lungolago Regina Adelaide, il Padiglione dei Sapori riceve i visitatori in una grande tensostruttura che offre diverse esperienze culinarie ogni settimana, ideali per pranzi e cene. La notte di Capodanno, il padiglione propone un menu speciale a un prezzo accessibile, mentre a mezzanotte gli ospiti potranno godere degli spettacolari fuochi d’artificio che si riflettono sulle acque del lago o assistere allo show in Piazza Municipio. Il cenone costa 45 euro.

Villa Cariola: cena e festa in una dimora storica sulle colline del Lago di Garda. La serata inizia con un aperitivo di benvenuto, antipasto a buffet e poi con il cenone servito al tavolo. Dopo il brindisi di mezzanotte si aprono le danze nella veranda vicino alla villa fino a notte inoltrata. Costo 139 euro.

Capodanno sul ghiaccio.

Capodanno sul ghiaccio: festa low-cost al PalaGhiaccio di Bosco Chiesanuova, nelle montagne della Lessinia. Se siete alla ricerca di un Capodanno originale, lontano dalle solite folle e senza spendere una fortuna, il PalaGhiaccio di Bosco Chiesanuova offre l’occasione perfetta per un’esperienza unica. La struttura sarà aperta la notte del 31 dicembre dalle 22:00 alle 02:00, senza sovrapprezzi, con un ingresso che comprende il noleggio dei pattini al costo di circa 10 euro. La pista sarà animata da una selezione musicale che spazia dalle hit più recenti agli intramontabili successi degli anni ’80. Non mancherà il tradizionale brindisi di mezzanotte, con una dolce sorpresa di pandoro e panettone. Per chi desidera una pausa, il bar con terrazza sulla pista offre il luogo ideale per un momento di relax. Ingresso 10 euro con noleggio pattini.

“Il Lago dei Cigni” al Teatro Filarmonico: balletto con orchestra e corpo di ballo della Fondazione Arena. balletto in quattro atti con musica di PetriIlic Ciajkovskij. Durata circa 2 ore e 30 minuti, compreso 1 intervallo. Il prezzo dei biglietti varia dai 70 euro in Platea ai 33 della 2° Galleria.

“Piazzolla Passion” al Teatro Nuovo: spettacolo di tango con ensemble e corpo di ballo. Amore e passione ripercorrono l’atmosfera delle tipiche ambientazioni dei locali argentini. Dopo lo spettacolo dalla mezzanotte nel Piccolo Teatro di Giulietta e nel foyer del teatro, verranno offerti spumante e pandoro per festeggiare il 2025. Costo dei biglietti da 50 a 70 € in prevendita alla biglietteria del Teatro Nuovo e al BoxOffice Verona.

1 gennaio 2025: il concerto di Capodanno.

Concerto di Capodanno al Teatro Ristori: l’orchestra da camera “I Virtuosi Italiani” eseguirà un repertorio classico per salutare il nuovo anno. Il 1° gennaio, alle 17.00, il Teatro Ristori ospiterà un evento imperdibile: il tradizionale Concerto di Capodanno con l’Orchestra da Camera I Virtuosi Italiani. Questo concerto, che da sempre celebra la musica viennese e le atmosfere dell’Impero austro-ungarico, offrirà una selezione di Valzer e Polke che incanteranno il pubblico. Fondato nel 1989, I Virtuosi Italiani sono una delle realtà musicali più apprezzate in Italia, con una carriera internazionale che li ha portati a esibirsi nei principali teatri del mondo. L’ensemble, noto per la sua versatilità, spazia con disinvoltura tra diversi repertori, dal barocco alla musica contemporanea, sempre con passione e intensità.

Il concerto, che vedrà anche la partecipazione di due cantanti, renderà omaggio alla tradizione di Johann Strauss, con il direttore d’orchestra che, anziché la classica bacchetta, impugnerà il violino e suonerà alcune delle melodie più celebri. Al termine dello spettacolo, il pubblico sarà invitato a brindare insieme all’inizio del nuovo anno. I biglietti sono disponibili online con prezzi che variano da 28 a 40 euro.