Cantieri Verona: per 20 giorni circonvallazione Oriani a senso unico

Cantieri a Verona: per 20 giorni circonvallazione Oriani sarà a senso unico.

Da oggi lunedì 29 luglio per circa 20 giorni è attivo il senso unico temporaneo nel tratto di Circonvallazione Oriani, attualmente a doppio senso di marcia. La richiesta viene dall’impresa V-Reti, che sta potenziando la rete di distribuzione dell’energia elettrica, per il regolare svolgimento dei lavori e la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Per tutta la durata del cantiere i veicoli provenienti da Porta Palio potranno proseguire verso Porta Nuova grazie al senso unico di circolazione, tra l’intersezione con via Città di Nimes e l’intersezione con corso Porta Nuova.

Diversamente, per tutti i veicoli provenienti da corso Porta Nuova e circonvallazione Raggio di Sole, diretti verso Porta Palio sarà possibile solo utilizzare il nuovo sottopasso di via Città di Nimes, accedendo dalla rampa all’altezza della stazione Porta Nuova.

In prossimità dei lavori e su tutte le direttrici di traffico vicine al cantiere è obbligatorio viaggiare ad una velocità massima di 30 km/h. Infine, per tutta la durata dei lavori, per evitare il generarsi di ostruzioni viarie tra via Città di Nimes e Porta Nuova, dalle 0.00 alle 24, divieto di sosta ambo i lati con facoltà’ di rimozione.