Lavori al maxi cantiere di Veronetta, via Mazza riapre con tre giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto.

Buone notizie per residenti e automobilisti di Veronetta, con via Mazza che riapre tre giorni prima della tabella prevista. Procedono infatti spediti i lavori di Acque Veronesi per la posa delle nuove tubature in corrispondenza dell’incrocio tra via Mazza e via dell’Artigliere, un intervento indispensabile per il completamento del collegamento fognario e la successiva riqualificazione della viabilità del quartiere.

La chiusura al traffico, avviata nei giorni scorsi e prevista per una decina di giorni, aveva reso necessaria una riprogrammazione temporanea della circolazione, con deviazioni su via Maffi e doppio senso di marcia provvisorio su via Mazza, accompagnato dal divieto di sosta sul lato nord per consentire il passaggio dei veicoli.

Nonostante la fitta rete di sottoservizi rinvenuta che aveva allungato la durata delle fasi di scavo, i tecnici di Acque Veronesi hanno studiato una soluzione di raccordo tra nuova fognatura ed esistente che ha permesso di velocizzare gli interventi. Di qui la possibilità di riaprire già da sabato lo sbocco di via Mazza su via dell’Artigliere, con un anticipo di tre giorni rispetto al cronoprogramma iniziale.

Parallelamente, entra in vigore il nuovo assetto viabilistico di via XX Settembre, dove il tratto recentemente asfaltato diventa a senso unico da via San Paolo verso vicolo Terrà. La sosta sarà consentita solo sul lato sud, quello dei civici pari, mentre lungo il lato opposto, corrispondente ai civici dispari, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata per agevolare il transito dei mezzi del cantiere e mantenere fluida la circolazione.

La polizia locale effettuerà controlli quotidiani per garantire il rispetto della segnaletica e la sicurezza della viabilità.