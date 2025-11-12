Cantiere di Veronetta, riapre un pezzo di via XX Settembre fino a vicolo Terrà: ecco tutte le novità dei prossimi giorni.

Maxi cantiere di Veronetta: terminata l’asfaltatura provvisoria, via XX Settembre torna percorribile fino a vicolo Terrà. Dopo settimane di lavori, cambia la viabilità: da martedì prossimo 18 novembre la strada riapre a senso unico da via San Paolo verso vicolo Terrà ma, da domani giovedì 13 fino ad allora, nel tratto tra via San Paolo e via Maffi la via resterà a doppio senso di marcia, per consentire la conclusione degli interventi di Acque Veronesi su via Mazza.

Il nuovo assetto prevede perciò che si possa parcheggiare solo sul lato sud, civici pari sulla destra con alle spalle via San Paolo, mentre l’altra parte (civici dispari) sarà interamente vietata alla sosta con rimozione per consentire la circolazione dei mezzi del cantiere. La polizia locale di Verona effettuerà controlli quotidiani per garantire la viabilità.

Parallelamente procedono anche i lavori di Acque Veronesi in via dell’Artigliere, dove in questi giorni si sta concludendo la posa delle nuove condotte e la sistemazione dei sottoservizi. Si tratta di un punto delicato, avviato per la sostituzione della rete fognaria e idrica. Sotto l’incrocio, infatti, si intrecciano numerosi sottoservizi – tra cui linee elettriche, cavidotti e condotte di media tensione.