Un 55enne evade dai domiciliari: scovato dai carabinieri, viene arrestato per evasione e spaccio e rispedito ai domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12, i carabinieri di Verona San Michele Extra, durante un servizio di perlustrazione, notavano la presenza in strada di una persona per la quale l’Ufficio di sorveglianza Scaligero aveva disposto la misura degli arresti domiciliari.

Si tratta di un 55enne tunisino, scovato mentre si trovava fuori dal luogo di detenzione domiciliare; lo stesso, noncurante della misura cautelare alla quale era sottoposto, non dava alcuna spiegazione. I militari sottoponevano a controllo il 55enne e la sua dimora; e proprio nel corso della perquisizione i carabinieri trovavano, occultata nella federa del cuscino, della sostanza stupefacente del tipo hashish, pari a 18 grammi, che veniva subito sequestrata.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, l’uomo veniva arrestato per reati di “evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” e contestualmente lo collocavano nuovamente al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Nella mattinata odierna il 55enne veniva condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona, il quale convalidava l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviava l’udienza a dicembre 2025, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.