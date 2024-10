Al Camploy una serata dedicata ai volontari e alle associazioni di Verona

Galà delle Associazioni di Verona al teatro Camploy, appuntamento per venerdì 11 ottobre.

Una serata dedicata al mondo delle associazioni veronesi e ai loro volontari. L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 al teatro Camploy, dove si terrà la prima edizione del Galà delle Associazioni della Circoscrizione 1^. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Nella serata, allietata dalla presenza delle improvvisazioni teatrali di Improschegge, si darà spazio alle associazioni che hanno aderito all’evento per dar loro modo di farsi conoscere e di condividere le proprie esperienze. L’evento gode del contributo della Circoscrizione 1^ e del patrocinio dell’assessorato Terzo Settore del comune di Verona.

“Questa serata – spiega Andrea Avanzi consigliere e presidente della commissione V sociale della Circoscrizione 1^ – vuol essere un piccolo tributo a tutte le associazioni della Circoscrizione 1^ e ai loro volontari, un ringraziamento doveroso per quanto danno alla comunità e per testimoniare quanto siano importanti per la città. Invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare per conoscere da vicino queste realtà preziose e indispensabili e per trascorre una serata allegra e coinvolgente”.

“Un evento unico, voluto fortemente dalla Circoscrizione 1^ – dichiara Roberto Villa presidente del Comitato Simeon de l’Isolo nonché organizzatore della serata -, che darà per una sera, con uno spettacolo coinvolgente e allegro, visibilità, lustro, prestigio alle associazioni prevalentemente di volontariato che operano nella promozione sociale e assistenziale, nella solidarietà, nella tutela e promozione del patrimonio culturale, tradizionale, estetico, architettonico della nostra Verona”.